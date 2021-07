Olimpiadi, Matteo Salvini: “Radiare a vita chi non si batte con Israele, non esiste un razzismo di Serie A e uno di Serie B” (FOTO ANSA)

Olimpiadi, Matteo Salvini: “Radiare a vita chi non si batte con Israele, non esiste un razzismo di Serie A e uno di Serie B“. Siamo abituati ad ascoltare i commenti di Salvini sul suo amato Milan ma questa volta il politico ha voluto parlare anche dei Giochi Olimpici in corso a Tokyo.

Matteo Salvini: “I giornali danno poco spazio al razzismo contro Israele”

“Dipendesse da me radierei a vita chi si rifiuta di battersi con un atleta israeliano: una notizia che nei giornali ha avito poco spazio, ma si tratta di razzismo. Non esiste un razzismo di serie A e uno di serie B, quando c’è di mezzo Israele”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini a un convegno dal titolo, “Lo sport come mezzo di contrasto e prevenzione al disagio giovanile”.

Cyberbullismo, Salvini: “Serve educazione fisica vera”

“La vita reale sono i nostri figli e la nostra scuola; credo che dobbiamo avere una ora di sport, di professionalità, con insegnanti di educazione fisica, una materia che dovrebbe avere la stessa dignità di latino e matematica”.

"Poi vieterei il cellulare in classe, anche se non chatti con tuo cugino alle 11 vivi bene lo stesso. E' un fatto di buona educazione".