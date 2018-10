Olimpiadi 2026, il sindaco Sala: “A Milano cerimonia di apertura”

MILANO – Vertice istituzionale al Coni. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato il presidente del Coni Malagò, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Cortina, Giampietro Ghedini. Sul tavolo, ovviamente, il lavoro comune per la candidatura italiana di Milano-Cortina alle prossime Olimpiadi invernali del 2026.

Queste le parole del sindaco all’uscita dal Coni: “Su dove si faranno le gare siamo d’accordo al 98%, ci sono gli ultimi dettagli. Cominceremo subito con i lavori, sono molto, molto soddisfatto”. E ancora: “Sulle discipline alpine, discesa e slalom siamo già d’accordo nel trovare un equilibrio tra la Lombardia e Cortina. Cortina sarà la sede principale, ovviamente il ghiaccio sarà a Milano. E darei per scontato che la cerimonia di apertura sarà a Milano”. Grande intesa tra le parti: “Ci stiamo preparando per l’incontro di fine novembre all’Anoc (Associazione comitati olimpici nazionali, ndr) a Tokyo, dovremo andare a fare bella figura per dimostrare che le grandi decisioni sono state prese e sono già in atto. Abbiamo deciso di fare una candidatura a costi molto bassi, a differenza delle altre candidature che hanno sparato diversi milioni. Noi vogliamo stare molto contenuti”.