Ancora una medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020: a vincerla Abraham Conyedo, che si è aggiudicato il bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg.

Olimpiadi Tokyo 2020, Abraham Conyedo bronzo nella lotta libera 97 kg

Conyedo ha battuto 6-2 nella finale per il terzo posto il turco Suleyman Karadeniz. “Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre”, ha detto Conyedo.

“Il mio avversario, il turco Karadeniz – ha aggiunto -, lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più”.

Olimpiadi Tokyo 2020, 39 medaglie per l’Italia con il bronzo di Abraham Conyedo nella lotta libera

Sale così a 39 il numero delle medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un risultato che supera quello di Roma 1960 e che si avvicina alle 40 medaglie che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aveva prospettato come obiettivo raggiungibile.