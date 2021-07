Olimpiadi Tokyo, allarme Covid: positivo un giornalista italiano, ha viaggiato con Italbasket, ciclisti e Quadarella

Olimpiadi di Tokyo, sale l’allarme Covid. Aumentano i focolai, sale il numero dei positivi. L’ultimo in ordine di tempo è un giornalista italiano. Giornalista che aveva viaggiato in aereo con alcuni atleti azzurri. Riuscirà il protocollo a evitare che i contagi subiscano un’impennata nelle prossime settimane?

Aggiornamento ore 12.35

Giornalista italiano positivo a Tokyo: ha viaggiato con Italbasket e Quadarella

Un giornalista italiano arrivato ieri all’aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare. Il caso è stato confermato dall’ambasciata d’Italia nella capitale giapponese.

Il giornalista aveva viaggiato in aereo con la nazionale di Basket, quella di ciclismo e la nuotatrice Simona Quadarella.

“Stiamo seguendo il caso di un giornalista italiano positivo che attualmente si trova in stato di quarantena e ha soltanto lievi sintomi”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace.

A bordo del volo c’erano anche diversi atleti azzurri, tutti sbarcati con la documentazione sanitaria in regola. “Il giornalista quando era partito aveva un regolare tampone negativo – ha precisato il diplomatico – stiamo seguendo la cosa con attenzione. La persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid”.

Sudafrica: due giocatori della nazionale positivi al Covid

Due atleti della nazionale di calcio del Sudafrica, a Tokyo in vista delle Olimpiadi estive, sono risultati positivi al coronavirus in occasione di uno dei controlli giornalieri effettuato presso il villaggio olimpico della capitale giapponese.

Coco Gauff rinuncia alle Olimpiadi: ha il Covid

La promessa del tennis Usa Coco Gauff ha annunciato di dover rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo per essere risultata positiva al Covid-19. “Sono così delusa di condividere la notizia che sono risultata positiva al Covid e per questo non potrò andare a Tokyo – ha twittato la 17enne, n,25 al mondo -.È sempre stato un mio sogno rappresentare gli Usa alle Olimpiadi e spero che ci saranno possibilità per me di realizzarlo in futuro”.

Si tratta dell’ennesimo forfait per il torneo olimpico di tennis, cui hanno già rinunciato tra le donne Serena Williams, Victoria Azarenka, Angelique Kerber e Bianca Andreescu, tra gli uomini Roger Federer, Rafael Nadal e anche Matteo Berrettini.

Hanno deciso di partecipare, invece, i numeri uno del mondo Novak Djokovic e Ashleigh Barty intendono giocare entrambi. “Voglio augurare buona fortuna al Team Usa e Giochi sicuri per ogni olimpionico e per l’intera famiglia olimpica”, ha scritto ancora Gauff.