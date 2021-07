Olimpiadi Tokyo: quando iniziano, dove vederle in tv e in streaming, orari e calendario (foto Ansa)

Olimpiadi Tokyo, quando iniziano, dove vederle in tv o in streaming, orari e differenza di fuso orario con il Giappone. Intanto diciamo subito che le Olimpiadi si terranno dal 23 luglio 2021 all’8 agosto 2021 a Tokyo, in Giappone. Tra l’Italia ed il Giappone c’è un fuso orario di 7 ore quindi molte gare saranno visibili in tarda notte nel nostro Paese (ad esempio, ora sono le 17:42 in Italia mentre in Giappone sono le 00:42 del giorno seguente).

Olimpiadi Tokyo, dove vederle in tv o in streaming

Partiamo dalla diretta tv. La Rai trasmetterà ben 200 ore di diretta. Ma la Rai non ha acquistato i diritti dello streaming. Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD (canali inseriti nel pacchetto di Dazn), faranno una sintesi degli eventi principali.

Le Olimpiadi potranno essere seguite in streaming su Tim Vision o Discovery+. Sono due piattaforme a pagamento quindi si può accedere ai loro servizi – streaming delle Olimpiadi compreso – solamente abbonandosi ad uno dei loro pacchetti.

Il calendario dalla Gazzetta dello Sport (orario italiano)

Partiamo da venerdì 23 luglio 2021. Alle ore 13.00, la cerimonia d’apertura.

SABATO 24 LUGLIO — 01.30 Tiro a segno – Carabina 10 m femminile, Pistola 10 m maschile

04.00 Ciclismo su strada– Prova in linea maschile

06.50 Pesi– 49 kg femminile

07.15 Tiro con l’arco – Squadre miste

10.00 Judo– 48 kg femminile e 60 kg maschile

11.00 Scherma– Spada femminile e Sciabola maschile

12.00 Taekwondo– 49 kg femminile e 58 kg maschile

DOMENICA 25 LUGLIO — 02.00 Skateboard – Street maschile

02.00 Tiro a segno – Pistola 10 m femminile e carabina 10 m maschile

03.30 Nuoto – 400 misti e 400 s.l. maschile; 400 misti e 4×100 s.l. femminile

06.00 Ciclismo su strada – Prova in linea femminile

06.45 Tiro con l’arco – Squadre femminile

08.00 Tuffi – Sincro 3 metri femminile

08.50 Pesi – 61 kg maschile 10.00 judo – 52 kg femminile e 66 kg maschile

11.00 Scherma – Fioretto femminile e spada maschile

12.00 Taekwondo – 57 kg femminile e 68 kg maschile

12.50 Pesi – 67 kg maschile

23.30 Triathlon – Gara maschile

LUNEDÌ 26 LUGLIO — 02.00 Tiro a volo – Skeet femminile e skeet maschile

03.30 Nuoto – 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 s.l. femminile, 4×100 s.l. maschile

06.45 Tiro con l’arco – squadre maschile

07.00 Canoa slalom – C1 maschile

08.00 Mountain bike – Cross-country maschile

08.00 Tuffi – 10 m sincro maschile

10.00 Judo – 57 kg femminile e 73 kg maschile

11.00 Scherma – Sciabola femminile e fioretto maschile

12.00 Ginnastica artistica – Squadre maschile

12.00 Taekwondo – 67 kg femminile e 80 kg maschile

12.50 Pesi – 55 kg femminile

13.00 Tennistavolo – doppio misto, finale bronzo e oro

23.30 Triathlon – gara femminile

MARTEDÌ 27 LUGLIO — 01.30 Canottaggio – Quattro di coppia femminile, quattro di coppia maschile

02.00 Tiro a segno – Carabina 10 m mista e pistola 10 m mista

03.30 Nuoto – 200 s.l. maschile, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile

06.00 Softball – finale per il bronzo

07.00 Canoa slalom – K1 femminile

08.00 Mountain bike – Cross-country femminile

08.00 Tuffi – 10 m sincro femminile

08.50 Pesi – 59 kg femminile

10.00 Equitazione – dressage a squadre

10.00 Judo – 63 kg femminile e 81 kg maschile 11.30 scherma – spada a squadre femminile

12.00 Taekwondo – +67 kg femminile e +80 kg maschile

12.45 Ginnastica artistica – gara a squadre femminile

12.50 Pesi – 64 kg femminile

13.00 Softball – finale per l’oro

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO — 01.00 Surf – Gara maschile e gara femminile

01.30 Canottaggio – Doppio femminile, doppio maschile, 4 senza femminile, 4 senza maschile

03.30 Nuoto – 200 s.l. femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile s.l. femminile, 4×200 s.l. maschile

04.30 Ciclismo su strada – Cronometro femminile e maschile

08.00 Tuffi – 3 m sincro maschile

10.00 Judo – 70 kg femminile, 90 kg maschile

10.30 Equitazione – Dressage individuale

10.30 Rugby a 7 – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.00 Rugby a 7 – torneo maschile, finale per l’oro

11.30 Scherma – sciabola a squadre maschile

12.15 Ginnastica artistica – all-around maschile

12.50 Pesi – 73 kg maschile

13.45 Basket 3×3 – torneo femminile, finale per il bronzo

14.15 Basket 3×3 – torneo maschile, finale per il bronzo

14.55 Basket 3×3 – torneo femminile, finale per l’oro

15.25 Basket 3×3 – torneo maschile, finale per l’oro

GIOVEDÌ 29 LUGLIO — * Surf – Eventuali recuperi

01.30 Canottaggio – 2 senza femminile, 2 senza maschile, doppio p.l. femminile, doppio p.l. maschile

02.00 Tiro a volo – Trap maschile e trap femminile

03.30 Nuoto – 800 s.l. maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla femminile, 100 s.l. maschile, 4×200 s.l. femminile

07.00 Canoa slalom – C1 femminile 10.00 judo – 78 kg femminile, 100 kg maschile

11.30 Scherma – Fioretto a squadre femminile

12.50 Ginnastica artistica – All-around femminile

13.00 Tennistavolo – singolare femminile, finale bronzo e oro

VENERDÌ 30 LUGLIO — * Surf – Eventuali recuperi

01.45 Canottaggio – Singolo femminile, singolo maschile, 8 femminile, 8 maschile

02.00 Badminton – Doppio misto, finale bronzo

02.00 Tiro a segno – Pistola 25 m femminile

03.00 Ciclismo bmx – Racing maschile e racing femminile

03.30 Nuoto – 200 rana femminile, 200 dorso maschile, 100 s.l. femminile, 200 misti maschile

05.00 Tennis – Doppio maschile, finale bronzo e oro

06.00 Trampolino elastico – Individuale femminile

07.00 Canoa slalom – k1 maschile

07.45 Tiro con l’arco – Individuale femminile

08.30 Badminton – Doppio misto, finale oro

10.00 Judo – +78 kg femminile, +100 kg maschile

11.30 Scherma – Spada a squadre maschile

12.00 Atletica – 10000 metri maschile

13.00 Tennistavolo – Singolare maschile, finale bronzo e oro

SABATO 31 LUGLIO — * Surf – Eventuali recuperi

00.30 Triathlon – Staffetta mista

03.30 Nuoto – 100 farfalla maschile, 200 rana femminile, 800 s.l. femminile, 4×100 misti mista

05.00 Tennis – Singolare maschile, finale per il bronzo, singolare femminile, finale bronzo e oro, doppio femminile, finale bronzo. doppio misto, finale bronzo

05.00 Tiro a segno – Carabina 3 posizioni femminile

05.00 Vela – Medal race: rs:x femminile, rs:x maschile

06.00 Trampolino elastico – Individuale maschile

07.45 Tiro con l’arco – Individuale maschile

08.50 Pesi – 81 kg maschile

09.30 Rugby a 7 – torneo femminile, finale bronzo e oro

10.00 Judo – squadre mista

11.00 Badminton – Doppio maschile, finale bronzo e oro

11.30 Scherma – Sciabola a squadre femminile

12.00 Atletica – Disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile

12.50 Pesi– 96 kg maschile

DOMENICA PRIMO AGOSTO — * Surf – Eventuali recuperi

00.30 Golf – Torneo maschile, quarto giro

02.10 Atletica – Peso femminile

03.10 Ciclismo bmx – Freestyle park maschile e femminile

03.30 Nuoto – 50 s.l. maschile, 50 s.l. femminile, 1500 s.l. maschile, 4×100 misti femminile, 4×100 misti maschile

05.00 Tennis – Singolare maschile, finale oro. doppio femminile, finale oro. doppio misto, finale oro

05.00 Vela – Medal race: laser maschile, laser radial femminile

08.00 Tuffi – 3 m femminile

10.00 Ginnastica artistica – Finali di specialità: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche

11.30 Scherma – Fioretto a squadre maschile: finale per il bronzo e oro

12.00 Atletica – Alto maschile, triplo femminile, 100 metri maschile

13.30 Badminton – Singolare femminile, finale bronzo e oro

13.50 Pesi – 76 kg femminile

LUNEDÌ 2 AGOSTO — 01.30 Tiro a segno – Pistola 25 m maschile e carabina 3 pos. maschile

02.00 Atletica – Lungo maschile, 100 ostacoli

05.00 Vela – Medal race: 49er fx femminile e maschile

06.00 Badminton – Doppio maschile, finale bronzo e oro

08.30 Ciclismo su pista – Sprint a squadre femminile

08.50 Pesi – 87 kg femminile

10.00 Ginnastica artistica – finali di specialità: anelli, corpo libero femminile, volteggio maschile

10.00 Equitazione: completo individuale e a squadre

11.15 Lotta 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile

12.00 Atletica – disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 femminile

12.00 Badminton – singolare maschile, finale bronzo e oro

12.50 Pesi – +87 kg femminile

MARTEDÌ 3 AGOSTO — 02.00 Atletica – Lungo femminile, 400 ostacoli maschile

02.30 Canoa sprint – K1 200 metri femminile, c2 1000 metri maschile, k1 1000 metri maschile, k2 500 metri femminile

04.00 Boxe –57 kg femminile

07.30 Vela – Medal race: finn maschile nacra 17 misto

08.00 Tuffi – 3 m maschile

08.30 Ciclismo pista – Inseguimento a squadre femminile, sprint a squadre maschile

10.00 Boxe – 69 kg maschile

10.00 Ginnastica artistica – Finali di specialità: parallele e sbarra maschile, trave femminile

11.15 Lotta – 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile

12.00 Atletica – Asta maschile; martello, 800 e 200 femminile

12.50 Pesi – 109 kg maschile 23.30 nuoto di fondo – 10 km femminile

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO — 02.00 Atletica – 400 ostacoli femminile

02.00 Skateboard – Park femminile

07.00 Boxe –81 kg maschile

07.30 Vela – Medal race: 470 maschile, 470 femminile

08.30 Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile 11.15 lotta – 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile

11.30 Atletica – 3000 siepi femminile; martello, 800 e 200 maschile

12.00 Equitazione – Salto a ostacoli individuale

12.30 Sincro – Duo

12.50 Pesi – +109 maschile

23.30 Nuoto di fondo – 10 km maschile

GIOVEDÌ 5 AGOSTO — 02.00 Atletica –Triplo, peso e 110 ostacoli maschile; eptathlon

02.00 Skateboard – Park maschile

02.30 Canoa sprint – K1 200 metri maschile, c1 200 metri femminile, k1 500 metri femminile, k2 1000 metri maschile

03.30 Hockey prato – Torneo maschile, finale per il bronzo

04.00 Tennistavolo – Gara a squadre femminile finale bronzo

07.00 Boxe – 56 kg maschile

08.00 Tuffi – 10 m femminile

08.30 Ciclismo su pista – Omnium maschile, keirin femminile

09.30 Atletica – 20 km di marcia maschile

10.00 Calcio – Torneo femminile, finale per il bronzo 10.00 karate – kata femminile, 67 kg maschile e 55 kg femminile

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata maschile 11.15 lotta – finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile

12.00 Atletica – Asta femminile, 400 maschile, decathlon

12.00 Hockey prato – Torneo maschile, finale per l’oro

12.30 Tennistavolo – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

22.30 Atletica – 50 km di marcia maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO — 03.00 Beach volley – Finale per il bronzo e finale per l’oro femminile

03.30 Hockey prato – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.00 Calcio – Torneo femminile, finale per l’oro

04.00 Tennistavolo – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 91 kg maschile

07.30 Pentathlon – Gara femminile individuale

08.30 Ciclismo su pista – Americana femminile, sprint maschile

09.30 Atletica – 20 km di marcia femminile 10.00 karate – 75 kg maschile e 61 kg femminile; kata maschile

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata femminile

11.15 Lotta – 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

12.00 Hockey prato – Torneo femminile, finale per l’oro

12.30 Tennistavolo – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 Atletica – Giavellotto femminile, 5000 maschili, 400 femminili, 1500 femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile

13.00 Calcio – Torneo maschile, finale per il bronzo

SABATO 7 AGOSTO — 00.00 Atletica – Maratona femminile

00.30 Golf – Torneo femminile, ultimo giro

02.30 Canoa sprint – c2 500 metri femminile, c1 1000 metri maschile, k4 500 metri femminile, k4 500 metri maschile

03.00 Beach volley – Finale per il bronzo e finale per l’oro maschile

04.30 Basket – Torneo maschile, finale per l’oro

05.00 Baseball – Finale per il bronzo

06.30 Volley – Torneo maschile, finale per il bronzo

06.40 Pallanuoto – Torneo femminile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 52 kg e 75 kg maschili; 51 kg e 69 kg femminili

07.00 Karate – +75 kg maschile e +61 kg femminile

07.30 Pentathlon – Gara maschile individuale

08.00 Tuffi – 10 m maschile

08.20 Ginnastica ritmica – All-around individuale

08.30 Ciclismo su pista – Americana maschile

09.00 Basket – Torneo femminile, finale per il bronzo

09.30 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per l’oro

10.00 Pallamano – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.45 Lotta –65 kg e 97 kg maschile, 50 kg femminile

12.00 Atletica – Alto femminile, 10.000 femminile, giavellotto maschile, 1500 maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

12.00 Baseball – Finale per l’oro

12.00 Equitazione – Salto ostacoli a squadre

12.30 Nuoto sincro – Squadre

13.00 Basket – Torneo maschile, finale per il bronzo

13.30 Calcio – Torneo maschile, finale per l’oro

14.00 Pallamano – Torneo maschile, finale per l’oro

14.15 Volley – Torneo maschile, finale per l’oro

DOMENICA 8 AGOSTO — 00.00 Atletica – Maratona maschile

02.00 Volley – Torneo femminile, finale per il bronzo

03.00 Ciclismo su pista – Omnium e sprint femminile, keirin maschile

04.00 Ginnastica ritmica – All-around a squadre

04.00 Pallamano – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.30 Basket – Torneo femminile, finale per l’oro

06.30 Volley – Torneo femminile, finale per l’oro

06.40 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per il bronzo

07.00 Boxe – 60 kg e 75 kg femminile; 63 kg e +91 kg maschile

08.00 Pallamano – Torneo femminile, finale per l’oro

09.30 Pallanuoto – Torneo maschile, finale per l’oro