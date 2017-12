Olympiacos-Juventus è decisiva per il girone di Champions League. La partita è in programma martedì sera ad Atene. Alla Juve servono 3 punti, per non fare conti, per non aspettare il risultato dello Sporting Lisbona impegnato al Camp Nou di Barcellona.

La qualificazione passa dai greci, ultimi nel girone D con solo un punto in 5 partite ma capaci di strappare un pareggio al Barcellona. Per avere certezza degli ottavi la Juve, seconda a 8 punti, deve assicurarsi la vittoria: a quel punto, con una lunghezza in più rispetto allo Sporting, potrà permettersi il lusso di disinteressarsi della partita dei lusitani contro il Barça (primi in classifica a 11 punti).

Le probabili formazioni:

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Proto; Koutris, Cissè, Engels, Diogo; Romao, Odjidja-Ofoe; Sebà, Fortounis, Pardo; Ansarifard.

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Premium Sport (canale 270) e Premium Sport HD (canale 280), con calcio d’inizio alle ore 20.45. Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio streaming Premium Play per vedere il match in diretta.