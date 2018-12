ROMA – Napoli e Inter ai sedicesimi di finale di Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions. A fargli compagnia c’è la Lazio. Saluta invece l’Europa League il Milan. I rossoneri hanno perso per 3-1 in casa dell’Olympiacos con il primo gol dei greci che non era regolare, perché il corner non è stato battuto nella lunetta, e con un rigore assai dubbio per un contatto veniale tra Abate e Torosidis. La Lazio, che era già certa della qualificazione da seconda del girone, si è fatta rimontare in casa dall’Eintracht. I biancocelesti erano passati in vantaggio con il gol di Correa al 55′ ma i tedeschi hanno vinto la partita grazie ai gol di Gacinovic al 64′ e di Haller al 72′.

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2, gol: Correa 55′, Gacinovic 64′, Haller 72′

L’ouverture du score de Joaquin Correa pour la Lazio. 1-0 #LazioEintracht pic.twitter.com/MdNbPILQos — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 13 dicembre 2018

Egalisation de Gacinovic pour l’Eintracht, 1-1 #LazioEintracht pic.twitter.com/H5f7GTC5iu — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 13 dicembre 2018

Sebastien Haller donne l’avantage à l’Eintracht, 1-2 #LazioEintracht pic.twitter.com/GvEq4avJ5n — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 13 dicembre 2018

Lazio (3-5-2): Proto 5,5; Bastos 5,5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5; Caceres 5,5 (74′ Lulic 5,5), Murgia 6, Cataldi 6, Berisha 5 (74′ Rossi 5,5), Durmisi 5,5; Luis Alberto 6,5, Correa 7. A disposizione: Guerrieri, Wallace, Leiva, Parolo, Caicedo. Allenatore: Inzaghi 6.

Eintracht Francoforte (4-4-1-1): Ronnow 5.5; Da Costa 5.5, Russ 5.5, Falette 6, Willems 6.5; Muller 5.5 (79′ Jovic 6), Gelson Fernandes 6, Hasebe 6 (32′ Ndicka 6), Tawatha 6; Gacinovic 7.5 (88′ Stendera sv); Haller 7. All. Hutter 6.5

Olympiacos-Milan 3-1, gol: Cissè 59′, Guilherme 69′, Zapata 70′, Fortunis 81′

El GOL de ZAPATA vs Olympiacos. #UEL pic.twitter.com/xeE0WRIJOB — World AC Milan. (@WorldACMilan) 13 dicembre 2018

OLYMPIACOS: Josè Sà 5: Elabdellaoui 6, Cissè 6,5, Vukovic 6+, Koutris 6,5; Camara 6,5, Guilherme 6,5; Fetfatzidis 6, Fortounis 6,5, Podence 6,5; Guerrero 6.

Allenatore: Pedro Martins 7.

MILAN: Reina 6; Calabria 5,5, Abate 6,5, Zapata 6, Rodriguez 5,5 (Dall’85’ Halilovic 5); Castillejo 5, Kessié 5,5, Bakayoko 6, Calhanoglu 5; Cutrone 5,5 (Dal 78′ Laxalt 5), Higuain 5.

Allenatore: Gennaro Gattuso 5.

