ROMA – Napoli e Inter hanno raggiunto Lazio e Milan e improvvisamente l’Europa League si è trasformata nella competizione “più amata dagli italiani”. In attesa del sorteggio dei sedicesimi di finale, godiamoci l’ultima giornata della fase a gironi. La Lazio è già certa della qualificazione, mentre il Milan dovrà uscire indenne dalla tana dell’Olympiacos Pireo.

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2, gol: Correa 55′, Gacinovic 64′, Haller 72′

L'ouverture du score de Joaquin Correa pour la Lazio. 1-0 #LazioEintracht pic.twitter.com/MdNbPILQos — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 13 dicembre 2018

Egalisation de Gacinovic pour l'Eintracht, 1-1 #LazioEintracht pic.twitter.com/H5f7GTC5iu — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 13 dicembre 2018

Sebastien Haller donne l'avantage à l'Eintracht, 1-2 #LazioEintracht pic.twitter.com/GvEq4avJ5n — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 13 dicembre 2018

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa. A disp. Guerrieri, Alia, Basta, Wallace, Parolo, Lulic, Rossi. All. Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Milinkovic, Badelj, Immobile.

Squalificati: –

Diffidati: Milinkovic

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-1-1): Rönnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller. A disp. Zimmermann, Trapp, Beyreuther, N’Dicka, Stendera, Gelson Fernandes, Rebic, Jovic. All. Hutter

Indisponibili: Chandler, Paciencia, Abraham, De Guzman, Salcedo

Squalificati: Kostic

Diffidati: –

ARBITRO: Halil Umut Meler (Turchia)

ASSISTENTI: Ersoy e Çaglar Uyarcan

IV UOMO: Sesigüzel

ADDIZIONALI: Ulusoy e Öztürk

Olympiacos-Milan alle 21

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.