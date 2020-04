TORINO – Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini sono in ripresa dopo essere stati decisamente male a causa del coronavirus.

La Sabatini ha parlato di questa brutta esperienza nel corso di una intervista rilasciata Revista Caras.

“Nove giorni fa il test ci ha dato un risultato positivo. Non si sa molto del virus. I nostri medici ci hanno raccomandato di non fare esercizi, di non prendere farmaci, ma ci hanno prescritto vitamine effervescenti.

La coppia aveva pensato anche ad una fuga a Dubai ma poi sono rimasti a Torino. Il perché lo spiega la Sabatini:

A proposito del fratello e i parenti di Dybala fermati per aver violato la quarantena, la Sabatini ha spiegato che:

“Erano in un’altra zona. Se ne sono andati prima che le cose peggiorassero in Italia. Ci sono molte cose che la gente non sa. Mio cognato è andato al supermercato, non sapeva di non poter ancora uscire”.