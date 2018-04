ROMA – Fa discutere l’arbitraggio di Daniele Orsato in Inter-Juventus. Le polemiche sono pesantissime e il popolo interista parla di direzione di gara scandalosa.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è il video in cui l’allenatore della Juventus Allegri (espulso a fine partita) parla con il quarto uomo Tagliavento. “È andato proprio bene, è stato bravo: promosso”. Il saluto nella mixed zone di San Siro tra Allegri e Tagliavento ha scatenato la polemica sui social.

Tagliavento è finito sotto i riflettori anche per un labiale (sempre molto difficile da interpretare correttamente) nel recupero. C’è chi ipotizza che nel terzo episodio incriminato, dopo l’espulsione di Vecino e la seconda ammonizione non data a Pjanic, Tagliavento, subito dopo il 2-2, non dica “quanto recupero facciamo?” ma “facciamo il recupero e vinciamo”.

E nelle ultime ore, Orsato è finito nuovamente nel mirino dei tifosi interisti, e anche napoletani, per via del cugino (e non fratello, come molti siti hanno riportato), Roberto, grandissimo tifoso della Juve.

Roberto Orsato è stato costretto a cambiare prima nome e poi a eliminare definitivamente il suo account di Facebook dopo la partita di San Siro. Le sue foto di festeggiamenti e trasferte al seguito della Vecchia Signora hanno fatto il giro del web raccogliendo migliaia di beceri commenti e sono state pubblicate in diversi siti dedicati al mondo delle tifoserie. Roberto Orsato non ha potuto far altro che “cancellarsi” dai social, in attesa che la bufera passi ma il danno di immagine è enorme e non si può escludere che la questione finisca nelle aule del tribunale.