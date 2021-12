Oscar dello sport, Marcell Jacobs mattatore, galà trasmesso su La7 sabato 18 alle 14.15: ecco gli undici premiati

Sono undici gli Oscar dello sport assegnati quest’anno dalla Gazzetta dello Sport. Sì chiamano “ Gazzetta Sports Awards 20221”.

È, in qualche misura, la versione (autorevole) dì quanto fanno in Francia “L’Equipe”, in Spagna “Marca”, in Portogallo “A Bola”. La serata degli Oscar sportivi andrà in onda su La7 sabato 18 alle 14.15. Imperdibile. Serata registrata negli Studios di via Mecenate a Milano.

Protagonista assoluto degli Oscar: Marcell Jacobs, oro olimpico 100 metri e 4×100. Punta a battere Bolt. Un sogno che potrebbe anche realizzarsi presto.

Ecco gli altri Oscar, oltre a Marcell Jacobs.

ANTONELLA PALMISANO – La marciatrice di Mottola (Taranto) ha trionfato a Tokyo nei 20 km conquistando una delle 5 medaglie d’oro portate a casa dall’Italia. Suo il premio “ la Donna dell’anno “.

ANTONIO CONTE- Alla seconda stagione sulla panchina dell’Inter ha vinto lo scudetto che ai nerazzurri mancava dal 2010. Suo il premio “Allenatore dell’anno “.

NAZIONALE DI CALCIO – Premiata quale “squadra dell’anno “ per la splendida cavalcata che ha portato alla vittoriosa finale di Wembley e sul tetto d’Europa. Non accadeva dal 1968.

NICOLÒ BARELLA – Il centrocampista dell’Inter si è aggiudicato l’Oscar “ Exploit dell’ anno”. Un anno strepitoso. Campione d’Europa e d’Italia. Oro europeo e scudetto.

FRANCESCO BAGNAIA – È la “Rivelazione dell’anno “. Vice campione MotoGP. Con la Ducati ha vinto quattro GP. È indicato quale erede di Valentino Rossi.

SONNY COLBRELLI – Sua la “ Performance dell’anno “. Ha vinto la Parigi- Roubaix , la classica più dura e mitica del ciclismo . Mancava all’Italia da 22 anni ( Andrea Tafi).

BEBE VIO – La veneziana ha vinto il “ Paralimpico dell’anno “ con l’oro di Tokyo ( bissando l’oro di Rio 2016). Una schermitrice mondiale.

FEDERICA PELLEGRINI – Nell’anno della sua quinta finale olimpica nei 200 sl ( unica atleta a riuscirci ) si è ritirata in gloria . Premiata con lo “Sportweek.

GIANMARCO TAMBERI – Sua “ L’emozione dell’anno “. Una emozione contagiosa. Vinto l’oro olimpico nel salto in alto, ha abbracciato il compagno d’oro Barshim (amico e stella del Qatar) con un mix di pianto e gioia che ha commosso il mondo.

DANIELE DE ROSSI – Il premio “Leggenda“ è indiscutibilmente suo. Una carriera straordinaria, nella Roma e nella Nazionale. Campione del mondo nel 2006, fa oggi parte dello staff azzurro di Mancini.