Osimhen gol e show in Napoli-Atalanta, i campani sognano lo scudetto con il loro ‘nuovo Maradona’ (foto Ansa)

Osimhen, costato più di 80 milioni di euro, ha dato spettacolo e ha segnato un gol stupendo nel corso di Napoli-Atalanta. I campani sognano un altro Maradona.

Osimhen ha dato spettacolo nel corso di Napoli-Atalanta, ha segnato un gol stupendo e ha trascinato la squadra permettendole di chiudere la prima frazione di gioco addirittura sul 4 a 0.

Le sue prestazioni stupiscono fino ad un certo punto visto che è costato più di 80 milioni di euro (l’acquisto più costoso nella storia della società campana).

Proprio in virtù di questo investimento non è una bestemmia accostarlo a Maradona. Ovviamente non nella tecnica ma nell’incidenza che ha sulla squadra.

Infatti quest’anno i campani sembrano più convinti nei loro mezzi, nelle prime tre partite di campionato hanno sempre vinto regalando spettacolo.

L’unica sconfitta è arrivata a tavolino nella contestatissima partita contro la Juventus. I campani non si sono presentati a Torino dopo aver incassato il parere contrario della Asl e hanno perso per 3 a 0 a tavolino.

Peccato perché sarebbe stato interessante vedere Napoli e Juventus a confronto ma oggi i campani hanno dato un segnale molto importante nell’altro match scudetto contro l’Atalanta.

Tutti e tre gli attaccanti hanno dato spettacolo, infatti hanno segnato sia Lozano che Politano che Osimhen, ma è soprattutto l’ex Lille ad aver fatto la differenza.

Il nigeriano fa la differenza. E’ veloce come un fulmine e fa salire la squadra grazie alla sua tecnica e alle sue giocate di prima intenzione. Questo segnato oggi sarà certamente il primo di tantissimi altri gol con la maglia azzurra.