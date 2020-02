BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Daniel Pablo Osvaldo è tornato in campo dopo quattro anni. Quattro stagioni fa aveva deciso di smettere di giocare a calcio per dedicarsi alle sue passioni, la musica ed il ballo.

Osvaldo ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove è arrivato fino alla finalissima senza però riuscire a vincere il programma tv. Da questa esperienza è nata la relazione sentimentale con Veera Kinnunen ma i due si sono già lasciati.

Un mese fa, Osvaldo ha firmato con il Banfield ed è tornato a giocare nella massima divisione del calcio argentino. Dopo alcune settimane di allenamento, per rimettersi in forma dopo una lunga attività, Osvaldo ha fatto il suo debutto in campionato nel big match contro il River Plate.

Il Banfield ha perso uno a zero ma Osvaldo si è mosso molto bene e ha sfiorato anche il gol con un cucchiaio alla Francesco Totti. L’ex calciatore di Roma e Juventus, ha dribblato un avversario e si è presentato da solo davanti al portiere avversario.

Invece di batterlo con una conclusione normale, Osvaldo ha cercato la giocata ad effetto ma il suo pallonetto è uscito di un soffio (video YouTube).