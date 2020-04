BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Daniel Pablo Osvaldo senza peli sulla lingua in una recente intervista rilasciata a Tnt Sports.

L’ex attaccante, tra le altre, di Roma, Juventus, Inter e Boca Juniors, ha parlato dei suoi trascorsi con la maglia dell’Italia.

Le dichiarazioni di Daniel Pablo Osvaldo sono riportate da corrieredellosport.it.

La cosa brutta è stata che ho scoperto di non essere convocato dai giornali, non mi ha neanche chiamato.

Quando mi chiamò per andare al Galatasaray gli dissi che non avrei accettato neanche per 50 milioni.

Poi Osvaldo ha parlato anche del suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma Francesco Totti.

“Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto.

Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime.

Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire.

E sua moglie…Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.