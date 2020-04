BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Daniel Pablo Osvaldo non è mai banale.

L’ex calciatore di Roma, Juventus e Inter è tornato a giocare a pallone dopo una interruzione di oltre un anno dove si era dedicato alla carriera di cantante e ballerino.

Nelle ultime ore, l’ex calciatore della Roma ha rilasciato una intervista a Tnt Sports che sta facendo discutere…

L’ex giocatore della Nazionale Italiana di Calcio ha elogiato Francesco Totti per numeri che non hanno nulla a che vedere con il calcio giocato…

Le dichiarazioni di Daniel Pablo Osvaldo sono riportate da corrieredellosport.it.

“Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto.

Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime.

Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire.

E sua moglie…Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.