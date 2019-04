PADOVA – Si tiene oggi, domenica 28 aprile 2019, a Padova la ventesima edizione della Padova Marathon. Gli atleti sono partiti dallo Stadio Euganeo di Padova alle 8:30, mentre quelli della Mezza Maratona concomitante sono partiti alle 9:45 da Abano Terme. L’arrivo della maratona è previsto in Prato della Valle.

Alla Mezza Maratona partecipano anche le azzurre Sara Dossena, Anna Incerti ed Eyob Faniel, mentre nella gara da 42 chilometri corrono l’etiope Zeleke e i keniani Korir e Lomoi. con Ribeiro, Ayantu e Sustic top runners fra le donne.

Come ogni anno anche in questa ventesima edizione la Padova Marathon vedrà la partecipazione di diversi atleti paralimpici, in tutto dodici atleti italiani e internazionali. Tra loro, informa Padova Oggi, ci sono Diego Gastaldi, che l’anno scorso è stato il dominatore incontrastato per la corsa in carrozzina nella categoria T53 e in passato ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino 2018; ma anche il sudafricano Pieter Du Preez, che l’8 dicembre 2013 è diventato il primo atleta tetraplegico a completare un Ironman; il tedesco Stefan Strobel ed il britannico Justin Levene.

IL PERCORSO DELLA MARATONA – Come spiegato sul sito Padova Marathon, il nuovo tracciato della Maratona, inaugurato con l’edizione del 2016, prevede la partenza all’interno della pista di atletica dello Stadio Euganeo. Poi, passando attraverso Rubano, Selvazzano Dentroe Teolo, il percorso si snoda verso la zona dei Colli Euganei giungendo nel cuore pedonale di Abano Terme, sfilando davanti al Kursaal ed allo storico Hotel dell’Orologio, per tornare verso la città del Santo.

Il rientro a Padova avviene attraverso zona Mandria e via Goito, quindi si passa per il centro storico, via Vescovado e Piazza del Duomo, Piazza dei Signori, Piazza della Frutta. L’arrivo è a Prato della Valle. (Fonti: Padova Marathon, Padova Oggi)