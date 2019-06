ROMA – Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero potrebbe valutare l’ipotesi di acquistare il Palermo, nel caso in cui la società non riuscisse ad iscriversi al prossimo campionato di serie B.

Lo scrive la “Gazzetta dello Sport” che non parla di contatti ufficiali ma che ricorda il rapporto professionale di vecchia data “che lega Ferrero alla città siciliana, dove il numero uno della Samp ha girato alcuni dei suoi maggiori film di successo. Da Mery per sempre a Ragazzi fuori, vincitore di due David di Donatello, per esempio, il cui set era ambientato fra Palermo e Mondello”.

La Samp, fra l’altro, con il progetto Next Generation, è già attiva in varie realtà del panorama calcistico nazionale, Sicilia compresa, ad Erice (Trapani) ed a Belpasso, nel Catanese.