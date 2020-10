Palermo-Potenza rinviata per coronavirus, positivi due calciatori della squadra lucana (foto Ansa)

La partita di calcio tra Palermo e Potenza è stata rinviata perché due calciatori della squadra lucana sono positivi al coronavirus.

La partita di Serie C tra il Palermo ed il Potenza è stata rinviata perché due giocatori della squadra lucana sono positivi al coronavirus.

La partita Palermo-Potenza (serie C, girone C), in programma domani è stata rinviata.

Lo ha reso noto la Lega Pro dopo la positività di due giocatori della formazione lucana.

La Lega Pro ha rinviato il match a data da destinarsi:

“vista l’impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre”.

Anche in Serie A è stata rinviata una partita per colpa del coronavirus ma ci sono delle differenze sostanziali.

In questo caso, erano positivi al coronavirus solamente due calciatori, mentre il Genoa ha ben 22 tesserati positivi al Covid.

In Serie A non vengono rinviate le partite con solamente due positivi.

Infatti il Milan ha fuori dai giochi Duarte e Ibrahimovic per Covid ma continua a giocare regolarmente perché gli altri giocatori sono negativi.

Anche nel Napoli sono stati riscontrati due positivi al Covid ma i campani scenderanno comunque in campo contro la Juventus (fonte ANSA).