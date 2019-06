Palermo, Serie B o no? La società: “Abbiamo pagato tutte le pendenze”

ROMA – Il Palermo rischia di non potersi iscrivere al campionato di Serie B? La situazione resta… non chiara. Cos’è successo? E’ successo che sembra che ci sia un problema per la fideiussione (da 800mila euro) che il Palermo avrebbe dovuto presentare entro la mezzanotte tra il 24 e il 25 giugno. Fideiussione per la quale, dice il Palermo, ci sono stati soltanto dei problemi tecnici. Fideiussione che, dice invece la Lega di Serie B, si sarebbe dovuta depositare in sede della Lega. Per il Palermo invece la fideiussione si può depositare anche per via telematica.

“Non so da quale fonte si sia diffusa la notizia non corrispondente al vero – ha spiegato Salvatore Tuttolomondo un’ora dopo la mezzanotte in un’improvvisata conferenza stampa – che il Palermo non si sia iscritto al prossimo campionato di serie B. Abbiamo pagato tutte le pendenze per ottenere l’iscrizione e il problema è nato per motivi a noi non attribuibili per il rilascio della fideiussione assicurativa che più di dieci giorni fa abbiamo richiesto pagando il corrispettivo. Aspettavamo il documento alle 21 che andava messo su piattaforma tecnologia e invece abbiamo ricevuto un messaggio indirizzato dall’intermediario assicurativo (la bulgara Lev Ins Insurance Company Ad, ndr) alla Lega di B, e per conoscenza a noi, in cui diceva che la fideiussione era già stata regolarmente attivata e che sarebbe stata rilasciata nelle ore seguenti a causa di un problema della piattaforma tecnologica. Li abbiamo sollecitati fino alle 23,59 e hanno inviato un’ulteriore e-mail in cui attestano alla Lega di B che la fideiussione è in corso di rilascio, che è stata regolarmente pagata, e che era già in corso di validità. Presumiamo che la compagnia invierà un’ulteriore pec per mandare il documento. La Lega di B non ha nulla da eccepire, nelle ultime ore hanno già riconosciuto le nostre ragioni per un’altra questione. Posso confermare che il Palermo è iscritto al prossimo campionato di Serie B 2019/2020. Non è vero che dovevamo portare l’originale entro la mezzanotte, si parla di deposito e come avviene per gli atti giudiziari la pec è valida. Abbiamo letto la norma ed è molto chiara”.

A tarda notte è arrivata anche la reazione del sindaco Leoluca Orlando. “La città e i tifosi – sono state le sue parole – hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio “Barbera”. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in un ennesimo danno per il calcio a Palermo”.

Ora per saperne di più non resta che aspettare la conferenza stampa convocata dalla società per le 10,30 di questa mattina.

Fonte: La Gazzetta dello Sport, La Repubblica.