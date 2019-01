Pallonata in faccia alla tifosa Elena Di Martino, Cristiano Ronaldo le regala maglia Juventus con dedica

TORINO – Cristiano Ronaldo campione fuori e dentro il terreno di gioco. Nel riscaldamento di Juventus-Chievo Verona, ha colpito una tifosa con una pallonata rompendole gli occhiali e facendole male al naso. Non appena venuto a conoscenza di questo incidente, Ronaldo non si è fatto parlare dietro e ha spedito alla tifosa, Elena Di Martino, una maglia della Juventus con una dedica speciale per la ragazza. Elena Di Martino si è emozionata per questo gesto del portoghese e ha documentato il tutto sui social network scrivendo: “Il mio regalo per la pallonata. Un campione dentro e fuori dal campo… CR7”.

