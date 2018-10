ROMA – Sono stati svelati i 30 candidati di France Football per il Pallone d’Oro. Nessun italiano presente, l’ultima volta era capitato nel 2015. La premiazione è in programma lunedì 3 dicembre a Parigi, a votare sono 173 giornalisti da tutto il mondo.

I 30 candidati al Pallone d’oro 2018

1. Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

2. Alisson (BRA / Roma-Liverpool)

3. Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

4. Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

5. Edinson Cavani (URU / Psg)

6. Thibaut Courtois (BEL / Chelsea-Real Madrid)

7. Cristiano Ronaldo (POR / Real Madrid-Juventus)

8. Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

9. Roberto Firmino (BRA / Liverpool)

10. Diego Godin (URU / Atletico Madrid)

11. Antoine Griezmann (FRA / Atletico Madrid)

12. Eden Hazard (BEL / Chelsea)

13. Isco (SPA / Real Madrid)

14. Harry Kane (ING / Tottenham)

15. N’Golo Kanté (FRA / Chelsea)

16. Hugo Lloris (FRA / Tottenham)

17. Mario Mandzukic (CRO / Juventus)

18. Sadio Mané (SEN / Liverpool)

19. Marcelo (BRA / Real Madrid)

20. Kylian Mbappé (FRA/Psg)

21. Lionel Messi (ARG / Barcellona)

22. Luka Modric (CRO / Real Madrid)

23. Neymar (BRA / Psg)

24. Jan Oblak (SLO / Atletico Madrid)

25. Paul Pogba (FRA / Manchester United)

26. Ivan Rakitic (CRO / FC Barcelone)

27. Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

28. Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

29. Luis Suarez (URU / FC Barcelone)

30. Raphaël Varane (FRA / Real Madrid)



🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d’Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj

— #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018