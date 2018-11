ROMA – “L’Equipe” scrive che i tre finalisti del Pallone d’Oro 2018 saranno Mbappé, Varane e Modric. Niente di ufficiale ancora. Ma l’articolo fa discutere perché è dal 2007 che il Pallone d’Oro (assegnato da “France Football”) viene vinto da uno tra Cristiano Ronaldo e Messi. Fossero confermati questi tre nomi, quindi, per la prima volta dopo dieci anni a vincere il Pallone d’Oro sarebbe un nome nuovo.

Fuori dalla finale sarebbe anche la stella francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann.

Mbappé, Varane e Modric: chi vincerà? Il Pallone d’Oro viene assegnato, almeno questa è la teoria, al calciatore che più si è distinto durante l’anno solare. Mbappé, classe 1998, può vantare in bacheca il Campionato del Mondo vinto con la Francia. Così come Raphael Varane, difensore del Real Madrid. Difensore che però in bacheca ha anche una Champions League. Luka Modric, centrocampista croato sempre del Real Madrid, malgrado la sconfitta in finale contro la Francia con la sua Croazia, è stato nominato miglior giocatore dell’ultimo campionato del Mondo.

Ma di certo, l’esclusione di Cristiano Ronaldo, qualora fosse confermata, farà discutere a lungo.

