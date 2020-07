France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d’Oro 2020 a causa del coronavirus. Quindi Leo Messi e Megan Rapinoe non potranno difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

Il Pallone d’Oro, il più prestigioso premio individuale nel calcio, quest’anno non verrà assegnato.

Non saranno assegnati nemmeno i premi collegati al Pallone d’oro (ovvero i trofei assegnati al miglior portiere ed al miglior giovane. In queste due categorie, sono in carica Alisson e De Ligt).

Lo ha annunciato in una nota il settimanale ‘France Football’, che lo assegna ogni anno tramite votazione.

“A circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Per la prima volta nella sua storia – iniziata nel 1956- nel 2020 il Pallone d’Oro di France Football non verrà assegnato. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità” si legge nella nota.

L’argentino Lionel Messi e l’americana Megan Rapinoe, incoronati nel 2019, non avranno quindi successori quest’anno.

‘France Football’ passa in rassegna i diversi motivi per cui non può essere assegnato il riconoscimento, tra questi c’è quello dell’equità.