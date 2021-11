Tra qualche ora, Lionel Messi dovrebbe ricevere il settimo Pallone d’Oro della sua prestigiosa carriera. Nessun calciatore ne ha mai vinti così tanti. Ma molti lo avrebbero dato a Robert Lewandowski, calciatore che sta battendo ogni record realizzativo con la maglia del Bayern Monaco. Tra loro, c’è anche l’ex bandiera della Roma Francesco Totti.

Pallone d’Oro a Messi? Non per Totti: “Lo meriterebbe Lewandowski”

L’ex numero dieci della Roma ha parlato di questo argomento in una lunga intervista rilasciata a Sport. Noi, naturalmente, riportiamo solamente il passaggio sul Pallone d’Oro: “Siamo abituati a dover scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma quest’anno io lo darei a Lewandowski“.

Perché lo vincerà ancora Messi

In effetti, i numeri sono nettamente dalla parte di Robert Lewandowski. E allora perché lo vincerà ancora una volta Messi? Perché è riuscito finalmente a fare la differenza anche in Nazionale. Infatti, fino a questo momento, l’Argentina era stato il suo punto debole. Ma la scorsa estate, mentre l’Italia trionfava all’Europeo in casa dell’Inghilterra, Messi ha preso per mano l’Argentina portandola fino al gradino più alto del podio della Coppa America.

L’attaccante del Paris Saint Germain era accusato da sempre di ‘sparire’ in Nazionale, la scorsa estate ha dimostrato di saper vincere e di saper fare la differenza anche con la maglia dell’Argentina. A livello di club, invece, non ha più nulla da dimostrare.