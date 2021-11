Pallone d’Oro, stasera la premiazione. Vincerà ancora Leo Messi? La polemica sui social. Ecco la lista dei candidati

Leo Messi vincerà il suo settimo Pallone d’Oro? Il fuoriclasse argentino riuscirà a battere, ancora una volta, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Neymar, Kylian Mbappè, Mohamed Salah e soci? Ovvio: sulla classe di Messi c’è poco da dire. Ma in molti preferirebbero che a vincere quest’anno fosse qualcuno degli inseguitori. Robert Lewandowski d’altronde sono anni che mette in bacheca trofei e gol. Sui social in tanti in questi ore si stanno schierando proprio con l’attaccante polacco.

Ma i rumours per ora sono impietosi per Lewandowski e soci: Messi, dicono praticamente tutti, vincerà il suo settimo pallone d’oro. Non resta che aspettare la cerimonia di questa sera a Parigi.

La lista dei 30 candidati

Cinque erano gli italiani nella lista dei 30 candidati annunciati lo scorso 8 ottobre: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella e Jorginho. L’italobrasiliano resta quello che ha più possibilità di salire sul podio.

Questo l’elenco completo dei 30 candidati al Pallone d’Oro: Cesar Azpilicueta, Niccolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez.