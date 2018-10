PARIGI (FRANCIA) – Nelle ultime ore, si è parlato soprattutto del Pallone d’Oro degli adulti ma quest’anno verrà assegnato lo stesso riconoscimento per i calciatori Under 21. E’ stata stilata la lista dei dieci calciatori che si contenderanno questo trofeo.

Il favorito assoluto è Kylian Mbappé, calciatore stellare che è stato decisivo anche nell’ultima finale Mondiale ma nella lista figurano ben tre calciatori che militano nel nostro campionato.

Due sono italiani – Gigio Donnarumma e Patrick Cutrone del Milan – e uno è olandese – Justin Kluivert della Roma.

Ecco i dieci finalisti del Pallone d’Oro Under 21.

Justin Kluivert

Ritsu Doan (Groningen)

Patrick Cutrone (Milan)

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Kilian Mbappe (Psg)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Amadou Haidara (Salisburgo)

Rodrygo (Santos)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Houssem Aoua (Lione).

