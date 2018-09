BOSTON (STATI UNITI) – “I am disgusted”. Indignato, disgustato. La disfatta della Roma sul campo del Bologna non è passata inosservata al presidente James Pallotta. Il numero uno giallorosso ha rilasciato il secco commento al portale in lingua inglese ‘Romapress.us’ rispondendo del ko al Dall’Ara e del momento che sta attraversando la squadra allenata da Di Francesco.

Le dichiarazioni di Pallotta sono molto pesanti perché, per la prima volta, non ha difeso né il ds Monchi, che ha costruito la squadra durante il mercato, né Di Francesco, che l’allena.

In passato, Pallotta aveva sempre difeso a spada tratta l’operato del suo staff dirigenziale e aveva sempre ribadito di avere la massima fiducia in mister Di Francesco. E non solo, in passato Pallotta aveva usato le stesse parole, “Sono disgustato”, poco prima dell’esonero di un altro allenatore, Rudi Garcia. Insomma, il precedente è inquietante e Di Francesco non potrà dormire sogni tranquilli.

Di conseguenza ora le posizioni di Monchi e Di Francesco sono in bilico e non è da escludere che vengano esonerati entrambi o uno dei due. A rischio anche i calciatori che potrebbero essere sanzionati con un ritiro punitivo.