Pallotta ringrazia Ranieri e De Rossi, tifosi Roma lo attaccano: “Ma se li hai cacciati tu?!”

ROMA – James Pallotta ha ringraziato Claudio Ranieri per aver traghettato la squadra al termine del campionato e ha mandato un abbraccio a Daniele De Rossi dopo la sua ultima partita con la maglia della Roma. Questi messaggi formali di Pallotta non sono stati graditi dai tifosi della Roma che lo ritengono il maggiore responsabile per l’addio del capitano giallorosso. La contestazione dei tifosi giallorossi nei confronti del patron americano continua senza interruzioni. Anche durante Roma-Parma sono stati intonati dei cori offensivi nei confronti di James Pallotta.

Pallotta, ecco i suoi ringraziamenti per Daniele De Rossi e Claudio Ranieri.

Un ringraziamento a Claudio Ranieri, un abbraccio a Daniele De Rossi. Lo fa il presidente della Roma, James Pallotta, con un tweet postato all’indomani della serata di addio del n.16 giallorosso.

“Quando abbiamo avuto bisogno di qualcuno che venisse in una situazione molto complicata, Claudio ha subito detto sì. Non è soltanto un grande allenatore, ma anche un vero gentiluomo e un vero romanista. Da parte di tutto il club, voglio ringraziarlo”, scrive Pallotta che poi torna sull’atmosfera magica dell’Olimpico, ieri sera:

“Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio per il saluto che hanno fatto Daniele. Dopo aver rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, l’amore che ha ricevuto è stato davvero incredibile” (fonte Ansa).