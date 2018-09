LOS ANGELES (STATI UNITI) – Secondo i media americani, è terminata la storia d’amore tra Pamela Anderson e Adil Rami. L’ex star di Baywatch avrebbe rifiutato la proposta di matrimonio dell’ex difensore del Milan Adil Rami. Pamela Anderson avrebbe preso questa decisione pensando ai figli del calciatore con la sua ex moglie Sidonie Biemont, Zayn e Mad: secondo l’attrice, Rami avrebbe sacrificato la loro relazione sentimentale per passare più tempo con i suoi figli.

Wikipedia ripercorre la carriera di Pamela Anderson. Nell’estate del 1989, durante una partita di football, venne inquadrata sul maxischermo dello stadio, provocando un boato di apprezzamento degli spettatori. Grazie a questo episodio, nell’ottobre dello stesso anno compare sulla copertina di Playboy.

Si trasferisce quindi a Los Angeles per continuare la carriera da modella. Viene scelta come playmate del mese nel febbraio 1990. Nello stesso anno si sottopone ad un intervento di mastoplastica additiva. Dal trasferimento a Los Angeles ottiene anche piccole parti in serie televisive. Dal 1992 al 1997 interpreta C. J. Parker nella celebre serie Baywatch.

Ha partecipato al programma televisivo statunitense Dancing with the Stars nel 2010. Nel gennaio 2011, ha raggiunto le 14 copertine su Playboy. È apparsa in alcuni show della World Wrestling Entertainment, e nel 2013 ha partecipato al programma Dancing On Ice. Ha intrapreso anche una carriera cinematografica, pur ottenendo poco successo.