ROMA – Pamela Anderson e Adil Rami hanno concluso ufficialmente la loro relazione sentimentale a giugno ma su internet continua il loro botta e risposta a distanza. Pamela Anderson ha mosso delle accuse molto gravi nei confronti di Rami attraverso un post pubblicato sul suo sito internet:

“Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita””Sono stata costretta ad andare all’ospedale perché stavo soffrendo troppo – ha aggiunto l’attrice – Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d’acqua”.”Mi ha fatto male afferrandomi brutalmente, intimidendomi, trattenendomi con la sua forza fisica”. “Ora nega la violenza – ha scritto – Forse non capisce ciò che ha fatto. Non è mia intenzione ferirlo. È arrabbiato perché ora tutti sanno la verità. Ma non è pentito delle sue violenze”.

Pamela Anderson aveva già attaccato Rami qualche giorno fa con questo post Instagram.

“E’ difficile da accettare. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un’enorme bugia. Sono stata truffata, portata a credere che il nostro era un “grande amore”? Sono devastata nell’aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava vivendo una doppia vita.

Era solito scherzare riguardo altri giocatori, diceva che avevano fidanzate per strada in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri? Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare il cuore e le menti di due donne in questo modo. Sono sicura che ce ne sono state altre. E’ un mostro”.

“I narcisisti non cambiano. I sociopatici non cambiano. Andrò avanti per la mia strada, ho sempre lottato per la verità e la giustizia, questo è il mio peggior incubo. Non ero una persona molto gelosa prima di incontrarlo. La cosa mi fa male da morire”.

Rami ha smentito questo attacco di Pamela Anderson su Instagram ma ancora non si è pronunciato sul discorso della mano rotta.