SALONICCO (GRECIA) – Il Chelsea di Maurizio Sarri è inarrestabile. Dopo aver vinto le prime quattro partite di Premier League, la capolista del campionato inglese, in compagnia del Liverpool, ha vinto anche nel giorno dell’esordio stagionale in Europa League.

Il Chelsea ha vinto in Grecia, a Salonicco, grazie a un gol segnato da Willian all’8′ (video in fondo all’articolo). Il Chelsea, che è la favorita per il trionfo in Europa League, ha iniziato la competizione europea nel migliore dei modi perché ha vinto e non ha subito gol evidenziando una ottima fase difensiva.

Risultati della prima giornata della fase a gironi dell’Europa League: Gruppo G: Villarreal-Rangers 2-2 Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0 Gruppo H: Lazio-Apollon 2-1 Ol. Marsiglia-Eintracht 1-2 Gruppo I: Besiktas-Sarpsborg 3-1 Genk-Malmoe 2-0 Gruppo J: Siviglia-Standard Liegi 5-1 Akhisarspor-Krasnodar 0-1 Gruppo K. Rennes-Jablonec 2-1 Dynamo Kiev-Astana 2-2 Gruppo L: Paok Salonicco-Chelsea 0-1 Vidi-Bate Borisov 0-2.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.