Paola Egonu non è più fidanzata con Katarzyna Skorupa: ma non esclude di fidanzarsi con un uomo. Prima delle Olimpiadi di Tokyo, ha rilasciato una intervista dove ha fatto il punto sulla sua vita privata. Paola Egonu in questo momento sarebbe single. E non avrebbe alcuna preferenza tra gli uomini e le donne. Le sue scelte private non sarebbero basate sull’orientamento sessuale ma su altri parametri.

Le dichiarazioni della Paola Egonu, che è la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, al Corriere della Sera.

Paola Egonu: “Non sono omosessuale ma non vi deve interessare con chi dormo”

“Non sono omosessuale? Esatto, non lo sono. Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo”.

Paola Egonu: “In questo momento sono single”

“Ho un ragazzo o una ragazza al momento? No, non c’è -risponde-. Io sono una pazza che si innamora a prima vista, bang, in due secondi. Non sto lì a pensarci, parto come un treno. Poi prendo anche i miei bei due di picche, batoste micidiali, però almeno me la vivo al cento per cento, senza rimorsi. Devo dire che l’idea del grande amore non mi fa impazzire: mi interessa ciò di cui ho bisogno in una certa fase della mia vita, non deve per forza essere per sempre. Però sono incoerente perché credo che il matrimonio sia un’istituzione fantastica. Boh, forse ho le idee un po’ confuse…”.