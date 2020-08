Paola Ferrari e la notizia fake sul ripescaggio della Juventus in Champions League

Paola Ferrari su Twitter condivide uno screenshot fake e ironico su un improbabile ripescaggio della Juventus in Champions League.

Paola Ferrari ha scritto “Boom”, ha taggato il profilo ufficiale della Juventus e aggiunto la parola @speranza.

Insomma: la Ferrari non si è accorta del fake o stava prendendo in giro la Juventus?

La finta notizia del televideo ripercorre la notizia della positività di due giocatori dell’Atletico aggiungendo, però, la finta storia del ripescaggio.

“L’ombra del Covid-19 – si legge – si allunga sulla Final Eight di Champions League. Due membri del gruppo squadra dell’Atletico Madrid sono risultati positivi al Coronavirus dopo essere stati sottoposti ai test previsti dal protocollo Uefa in vista della fase finale del torneo a Lisbona.

In un comunicato del club spagnolo si legge che i soggetti positivi al virus sono stati isolati come prevedono le norme e ora giocatori e staff verranno sottoposti a nuovi controlli prima della partenza per il Portogallo”.

Poi la storia del ripescaggio: “In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto non vincendo la finale, non penalizzerebbe le altre squadre meritorie”.

“Dubito – la difende il collega Marco Mazzocchi – che Paola abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid.

Potrebbe essersi imbattuta in una fake news. Un abbaglio. Non uno sfottò.

Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o lavorativi. Libere opinioni personali”. (Fonte: Twitter).