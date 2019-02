ROMA – Paolo Bonolis commenta il momento no della sua Inter: “Sono periodi di difficoltà che ci possono essere in stagione” ha detto il conduttore durante una intervista a RMC Sport.

“È stato fatto un mercato importante, credo che siano mancati un paio di elementi fondamentali su cui Spalletti non può contare, come un regista puro che permetta a Brozovic di rubare palloni, e un uomo di fantasia che non ha”.

Il conduttore televisivo è poi passato all’attacco nei confronti di Wanda Nara: “I problemi sono arrivati ad un certo punto, si doveva risolvere a gennaio. Forse si potevano risolvere i problemi vendendo Wanda Nara, che ha creato molti problemi nell’ambiente”.

È stato toccato, inoltre, la questione relativa alla posizione di Spalletti: “È un ottimo allenatore che si è ritrovato con una serie di problemi che non pensava di avere, come con Nainggolan e Perisic, ma anche le pressioni mediatiche di Wanda Nara, l’infortunio di Vrsaljko e la trattativa sfumata con Modric. Ora sta cercando di rimettere in piedi la situazione”.

Infine Bonolis ha esposto le proprie opinioni per quanto riguarda le future manovre di mercato che secondo lui il club nerazzurro dovrebbe effettuare: “Servirebbe un uomo di fantasia, che spiazzi le intenzioni difensive degli avversari. Serve poi un regista. Se risolvono questi due problemi, ha una rosa ottima. In questo campionato, Spalletti dovrà trovare una soluzione e motivazioni. Basta che non vengano rovinate dalle intemperanze mediatiche della signora Icardi”.