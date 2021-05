Paolo Di Canio, lite con Piccinini su Mourinho alla Roma: “Negli ultimi anni ha rotto con gli spogliatoi…” VIDEO

Paolo Di Canio e Sandro Piccinini hanno discusso animatamente sull’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, il giornalista ha difeso il tecnico portoghese nonostante le ultime esperienze non felici in Premier League, mentre Di Canio ne ha messo in dubbio la capacità di essere ancora l’allenatore del “triplete” con l’Inter del 2010.

Lite Di Canio-Piccinini su Mourinho alla Roma

L’opinione di Di Canio su Mourinho, in difficoltà nell’ultima stagione col Tottenham, non è delle migliori. In risposta a Piccinini dice: “Ha fatto il suo… È stato esonerato tre volte e ha fatto il suo… Non è stato cacciato per i risultati. È un mix terribile per uno che è stato tra i più grandi: risultati non all’altezza e ha rotto con gli spogliatoi, cosa che è la sua forza. So che per te è difficile capirlo”.

Di Canio allora accusa Piccinini di voler solo accattivarsi le simpatie del popolo dei social: “Capisco che i like sono facili, però…”. “Ma che me ne frega dei like” replica prontamente il giornalista, ma l’ex calciatore rincara la dose: “Non hai vissuto gli spogliatoi”. “Io ne ho vissuti più di te, probabilmente” dice ancora Piccinini. “Sì, sicuramente…” conclude Di Canio in modo sarcastico.

Di Canio e l’audio su Mourinho alla Roma

Non è la prima volta che l’ex giocatore della Lazio si schiera contro Mourinho. Famoso un suo audio critico inviato a un amico a poche ore dall’annuncio ufficiale della Roma del 4 maggio dove Di Canio parlava di Mourinho come “il peggio del peggio” in questo momento.