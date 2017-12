ROMA – Paolo Di Canio è stato il grande protagonista dell’evento “Sport tra epica ed etica” che si è tenuto al Teatro Brancaccio.

L’ex calciatore della Lazio è stato pungolato dal giornalista Marco Mazzocchi sul suo rapporto con Francesco Totti:

«Io e Totti non siamo amici e non ci frequentiamo. Siamo stati rivali in campo ma mai avversari nella vita. Semplicemente non abbiamo alcun rapporto oggi. E’ una cosa normalissima».

(foto Ansa)