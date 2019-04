Paolo Gozzi, ecco chi è il calciatore che ha esordito in Spal-Juventus

FERRARA – Paolo Gozzi, nato a Torino nel 2001, è stato il calciatore più giovane fatto esordire da Massimiliano Allegri nel corso di Spal-Juventus. Paolo Gozzi ha giocato come titolare e ha ben figurato nel massimo campionato italiano di calcio. Prima dell’esordio di oggi, il difensore centrale della Juventus aveva collezionato 14 presenze e 1 gol nel campionato primavera, 7 presenze in Youth League, la Champions League dei giovani, e 1 presenza nella Coppa Primavera. Oggi si è tolto la soddisfazione di esordire nel calcio dei grandi. Ad un certo punto, la Juventus era in campo con tre millennial insieme: Gozzi, Kean e Nicolussi, se non è record, poco ci manca…

Spal-Juventus, alcune statistiche dal sito internet della Juventus.

IL FILOTTO DI KEAN Moise Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultimo giocatore più giovane ad andare a segno per tre gare consecutive di Serie A è stato Mario Balotelli nel 2009. Grazie al gol di oggi, Moise Kean è diventato il più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro.

CR7, TIRI E ASSIST Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo campionato (159). Solo Gomez e Mertens (nove) hanno fornito più assist vincenti di lui (otto) in questo campionato.

ALLEGRI VS SEMPLICI Massimiliano Allegri era imbattuto in Serie A contro Leonardo Semplici, grazie a due vittorie e un pareggio (tutte le partite sono state tra SPAL e Juventus). Quella di oggi, è la prima sconfitta di Allegri contro Semplici.

LA JUVE IN TRASFERTA La Juventus ha perso solo una delle ultime 28 trasferte di Serie A: 23 successi e quattro pareggi.

JUVE, LA MIGLIORE DA CALCIO PIAZZATO La Juventus è la squadra che in assoluto ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (22), la SPAL quella che ha fatto meglio in percentuale (46%, ovvero 13 da calcio piazzato e 15 su azione).