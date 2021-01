Paolo Maldini: “Ibrahimovic ha solo difeso i compagni aggrediti da Lukaku senza motivo”

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku:

“Ibra era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci. Lui ha difeso i suoi compagni, aggrediti da Lukaku senza alcun tipo di motivazione. E’ durata veramente troppo questa disputa. Mi aspetto che faccia Ibra e faccia quello che ha fatto fino adesso, i suoi numeri sono eccezionali, la sua settimana è stata positiva”.

Paolo Maldini e il rinnovo di Donnarumma

“Il mercato ci ha visto protagonisti. La proprietà ci ha permesso, entro certi paletti, di fare mercato. Abbiamo una squadra per arrivare in fondo alle competizioni. I rinnovi sono momentaneamente congelati”

Paolo Madini, pregi e difetti di Tomori

“Fisicamente può fare la differenza. Può giocare in una linea a 4. In questo momento si va in un uno contro uno. Credo che però si debba lavorare di reparto. Difetto? Ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche”

Paolo Maldini: “Il campionato si vince se…”

“Facciamo 43 punti come all’andata. Siamo più completi, abbiamo consapevolezza. Pressione? Se non abbiamo vinto lo scudetto non sarà un problema. Sarà un problema se a 10 giornate dalla fine siamo lì e non ci impegniamo. Questo sarà un problema”.