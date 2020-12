La moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, ha voluto informare della morte di Pablito i campioni del mondo dell’82. Lo ha fatto scrivendo un messaggio nella chat di gruppo degli ex azzurri.

“Ciao a tutti, sono Federica moglie di Pablito Rossi. Volevo informarvi che Paolo ci ha lasciati poco fa, dopo mesi di sofferenza. Il mio cuore è a pezzi ma so il bene che voleva a voi tutti e il senso di gruppo che vi ha sempre uniti e contraddistinti. Un abbraccio a tutti e non dimenticatelo”.

Questo il testo scritto da Federica, rivelato da Alberto Cerruti, giornalista che seguì l’Italia nell’82 e che di fatto era in contatto con tutti. “Ci ha sorpreso anche stavolta” ha risposto Antonio Cabrini a quel messaggio.

L’ultimo messaggio di Paolo Rossi alla moglie

Questo invece l’ultimo messaggio di Paolo Rossi alla moglie Federica Cappelletti: “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti”.

Paolo Rossi aveva conosciuto Federica Cappelletti nel 2003. Poi nozze nel 2010. Lei, giornalista, aveva curato assieme ad altri colleghi il libro “Razza Juve”. Lui le aveva chiuso il telefono in faccia salvo poi acconsentire in seguito all’invito per essere presente all’evento. Sette anni più tardi il matrimonio e dalla loro relazione sono nate le figlie, Maria Vittoria (11 anni) e Sofia Elena (8). Alessandro, 38 anni, è il primogenito frutto del precedente matrimonio con Simona Rizzato. (Fonte La Gazzetta dello Sport).