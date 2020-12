“Non riesco a dormire, sono agitato”, Federica Cappelletti rivela l’ultimo messaggio ricevuto dal marito Paolo Rossi, pochi giorni prima che l’ex calciatore morisse per un tumore ai polmoni a 64 anni.

In tv Paolo Rossi ha visto il derby Juventus-Torino in compagnia del professor Olivieri (lo stesso che ha operato Zanardi), poi le ha scritto un ultimo messaggio. “Era la partita della nostra vita, il nostro Mondiale. Ma questa volta non l’abbiamo vinto”, le parole commosse della donna.

L’ultimo messaggio di Paolo Rossi alla moglie

Ecco il messaggio di Paolo Rossi alla moglie Federica Cappelletti: “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti”.

Paolo Rossi aveva conosciuto Federica Cappelletti nel 2003. Poi nozze nel 2010. Lei, giornalista, aveva curato assieme ad altri colleghi il libro “Razza Juve”. Lui le aveva chiuso il telefono in faccia salvo poi acconsentire in seguito all’invito per essere presente all’evento. Sette anni più tardi il matrimonio e dalla loro relazione sono nate le figlie, Maria Vittoria (11 anni) e Sofia Elena (8). Alessandro, 38 anni, è il primogenito frutto del precedente matrimonio con Simona Rizzato.

“Mi sono innamorata subito del suo sorriso, della sua generosità, della intelligenza con cui riusciva a vedere le cose – ha raccontato la moglie di Rossi -. Con Paolo ogni momento è stato bello. Affrontava le cure con coraggio, la riabilitazione con volontà. Era la partita della nostra vita, il nostro Mondiale. Ma questa volta non l’abbiamo vinto”. (Fonte Fanpage).