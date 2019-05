Paolo Ziliani su Twitter sfotte la Juventus: "Ha fatto più tiri il Tottenham..."

ROMA – Via Twitter il giornalista Paolo Ziliani sfotte un po’ la Juventus durante la semifinale di Champions League Ajax-Tottenham: “Ha fatto più tiri in porta il Tottenham nei primi 20 minuti questa sera contro l’Ajax che la Juventus in due partite”. Ed erano solo i primi venti minuti. Perché poi nel secondo tempo il Tottenham, che aveva perso 1-0 all’andata e che alla fine del primo tempo stava perdendo 2-0, è riuscito nella impresa delle imprese ribaltando il risultato e prenotando un posto per la finale di Madrid. Posto che la Juventus, tiri in porta o meno, non avrebbe certo disdegnato. Fonte: Twitter.