GENOVA – Sampdoria-Milan è stata sbloccata dopo 36 secondi da un gol di Defrel. Rete che è stata praticamente regalata da Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale Italiana l’ha combinata davvero grossa. Dopo aver ricevuto un retropassaggio, Donnarumma ha passato per sbaglio la palla a Defrel e l’attaccante della Sampdoria ha segnato senza problemi a porta praticamente vuota. Gigio Donnarumma veniva da un periodo molto positivo tra Milan e Nazionale ma questa papera lo farà ripiombare nuovamente nella bufera delle critiche.

Donnarumma non è nuovo a papere di questo tipo. In passato commise un errore praticamente identico durante un Pescara-Milan datato 5 maggio 2017. Quest’anno la sua papera più pesante è stata quella nel derby di andata. L’Inter vinse il derby con un gol di testa all’ultimo minuto. Gol propiziato da una clamorosa uscita a vuoto di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan venne criticato ferocemente per quell’errore che regalò la vittoria ai cugini. Nonostante questi errori, Gattuso lo ha sempre difeso e non ha mai messo in discussione la sua titolarità.

Papera di Donnarumma contro la Sampdoria, quante critiche sui social

Riportiamo di seguito alcuni commenti postati da utenti sui social dopo il grave errore di Donnarumma. “#Quagliarella che va da #Donnarumma, stabiese come lui, a rincuorarlo dopo il clamoroso errore in avvio di #SampdoriaMilan invece di esultare con #Defrel. Ecco perché merita tutto quello che gli sta arrivando quest’anno”, “Donnarumma ca**o fai”, “Sei bella come una papera di #Donnarumma #SampMilan”, “L’errore di Donnarumma è incommentabile…l’unica cosa che si può dire è che continuiamo ad affrontare le pressioni alte avversarie abbassandoci, con continui passaggi al portiere e attirandoci gli avversari nella nostra 3/4. #SampdoriaMilan”, “Madonna Donnarumma veramente incommentabile”, “Il Milan parte bene …..con una PAPERONA di Donnarumma!!!” “Donnarumma torna a paperare e noi torniamo a soffrire!!!! Dimmezzategli l’ingaggio!!!!!! #sampmilan”, “Con tutto il rispetto per Donnarumma, ma forse è record? La papera più veloce di sempre? 🤔😆 #SampMilan” e molti altri.