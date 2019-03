ROMA – La Roma è stata umiliata in casa dal Napoli. Subito dopo la partita, i tifosi si sono sfogati sui social network che è il nuovo bar dello sport virtuale. I tifosi giallorossi se la sono presa con tutta la squadra ma hanno attaccato con maggiore ferocia Robin Olsen, portiere che anche oggi è stato protagonista di una papera clamorosa, e Monchi, ex direttore sportivo che ha la responsabilità di aver acquistato il portiere svedese e di aver costruito una squadra non competitiva.

Papera di Olsen, tifosi della Roma furiosi sui social network

Riportiamo di seguito alcuni commenti dei tifosi della Roma che si sono sfogati sui social network dopo la papera del portiere svedese Robin Olsen contro il Napoli.

“A @RomaRadio ho sentito persino GIUSTIFICARE il cambio Alisson/Olsen.

Ho sentito persino attaccare i tifosi perché accusati di criticare a prescindere senza pensare al bene della squadra.

Complimenti vivissimi a chi ha fatto della sua passione il proprio lavoro👏”, “#Olsen è il nuovo #Karius”, “Manolas schifato da Olsen

Giusto, condivido.”, “Che campioni, Olsen e Benji!!! 😍”, “Ormai l’unica cosa che Olsen riesce a prendere sono gli insulti.”, “Come hai fatto a prendere Olsen caro Monchi?”, “Che imbarazzo. Una squadra imbarazzante.

Olsen, Santon, Fazio, Cristante, e Schick sono una piaga, non sono giocatori di calcio, non dovrebbero mai più scendere in campo.

Manolas e DDR, gli unici a lottare.

Dzeko mezzo rotto, non ha avuto una sola palla in 92 min.”.

“Il primo pensiero di Pallotta deve essere trovare un grande allenatore! Uno che prende i giocatori a calci in culo appena sbagliano un solo passaggio! Poi deve venire fuori la costruzione della squadra…via Olsen Santon Marcano Kolarov Nzonzi Dzeko Schick Under Karsdorp “, “Olsen l’unica cosa buona che ha fatto nella vita è aver fatto il fenomeno contro l’Italia alle qualificazioni dei mondiali”, “Se l’anno scorso avessimo avuto #Olsen in porta invece di #Alisson saremmo naufragati con un anno d’anticipo. #Monchi #DiFrancesco #RomaNapoli @OfficialASRoma”.