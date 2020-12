Papu Gomez non convocato per Atalanta-Roma, Gasperini (nella foto Ansa): “Qui ci sono tanti capitani, non solo quello che porta la fascia”

Pau Gomez non convocato in vista della partita Atalanta-Roma che si giocherà domani, domenica 20 dicembre, alle ore 18.

Il calciatore ha giocato contro la Juventus per 37 minuti nella ripresa. Questa volta però, Gian Piero Gasperini ha deciso di non convocarlo per quello che si preannuncia uno dei big-match della 13esima giornata.

Pau Lopez, Gasperini non lo convoca, ecco perché

Il mister dell’Atalanta Piero Gasperini ha spiegato: “Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall’allenatore”.

“Sul privato non sono uno invasivo, non controllo quello che fanno i giocatori. Se non si fa male a nessuno e i miei giocatori si divertono mi va bene”.

“I ragazzi giovani al di fuori esprimono la loro gioventù: li stresso abbastanza in campo per essere intenzionato a sapere quel che fanno altrove. Papu Gomez? Domani abbiamo la Roma, parliamo di calcio”.

Durante la sfida con la Juventus, Papu Gomez aveva ricevuto la fascia da capitano da Freuler una volta entrato in campo.

Gasperini spiega però di voler più capitani in campo rispetto ad uno solo: “Anzianità, appartenenza e numero di partite giocate determinano il ruolo di capitano”.

“Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia. Toloi, Freuler e De Roon (dietro Gomez, ndr) sono quelli con più presenze, per me loro tre sono sullo stesso piano”.

“È fondamentale avere più giocatori di riferimento per la società, la squadra, lo spogliatoio e l’allenatore”.

Poi la battuta sul mercato: “Non ho intenzione di chiedere acquisti a centrocampo. Semmai di avere solo gente contenta di stare qui”.

Gasperini-Gomez: è rottura

Papu Gomez ha detto addio all’Atalanta tramite un post su Instragam. Il capitano e il mister, i due simboli del miracolo Atalanta, ormai sono troppo lontani dopo la lite in campo e negli spoiatoi durante la sfida di Champions contro il Midtjylland.

Probabile che a gennaio vada via. Gomez ha mercato: sulle sue tracce si profila un derby tra Milan e Inter ma potrebbe anche andare all’estero.

Gomez, su Instragram aveva scritto: “Vi scrivo qui perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Quando me ne andrà si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete. E conoscete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano” (fonte: Sky Sport).