BERGAMO – Il Papu Gomez ha deciso di darci un taglio, in tutti i sensi…

L’attaccante dell’Atalanta, che è anche nel giro della Nazionale Argentina di Calcio, ha sfruttato la quarantena da coronavirus per tagliarsi i capelli…

La sua scelta è stata estrema dato che non ha accorciato i capelli, o ha cambiato taglio, è passato direttamente alla “boccia”.

Gomez lo ha fatto sia per una questione di comodità che per rispondere alle critiche che gli hanno sempre fatto per il suo look…

L’attaccante argentino ha spiegato la sua scelta con il seguente post su Instagram:

“Tanti mi hanno criticato i capelli che ho deciso di dare un taglio 😂”.

Il Papu sta disputando la migliore stagione della sua lunghissima carriera.

L’argentino sta trascinando la sua squadra nelle zone alte della classifica della Serie A e tra le prime squadre della Champions League.

I nerazzurri hanno vinto contro il Valencia, negli ottavi di finale di Champions League, e si sono qualificati ai quarti.

Al momento dell’interruzione della stagione per coronavirus, i bergamaschi erano tra le squadre più in forma d’Europa.

Se la stagione calcistica dovesse riprendere, l’Atalanta dovrebbe difendere il quarto posto e dovrebbe tentare la conquista della Champions League.