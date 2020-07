Simpatico aneddoto del Papu Gomez su Cristiano Ronaldo. Il figlio si è scattato una foto con il portoghese. Il calciatore dell’Atalanta ci ha scherzato su: “Sembra Ken di Barbie”.

In casa Atalanta le cose vanno a gonfie vele così il Papu Gomez ha trovato un po’ di tempo anche per scherzare su Cristiano Ronaldo. Nonostante il papà faccia faville in campo, l’idolo del figlio di Gomez è proprio Cr7.

Così Gomez ha combinato l’incontro per permettere al figlio di scattare una foto in compagnia di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese si è prestato con gentilezza. Il calciatore dell’Atalanta ha elogiato Ronaldo non per le sue qualità tecniche, che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti, ma per quelle estetiche.

Ronaldo cura il suo fisico in maniera maniacale e per questo motivo a Gomez ricorda Ken. Chi? Il Ken più famoso del mondo, ovvero la bambola. Il compagno inseparabile di Barbie.

Le dichiarazioni rilasciate dal Papu Gomez a Libres de Humo sono riportate da ilposticipo.it.