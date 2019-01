Paquetá (VIDEO), numero incredibile durante Juventus-Milan (Supercoppa Italiana)

GEDDA (ARABIA SAUDITA) – Grande prestazione di Paquetà nel corso della Supercoppa Italiana disputata a Gedda, in Arabia Saudita, tra il suo Milan e la Juventus. Numero incredibile di Paquetà nel corso della Supercoppa Italiana

Il gol annullato a Blaise Matuidi per fuorigioco Juventus-Milan, i post virali sui social network

Anno 2019, Var, lasciamo andare e poi controlliamo. Ok!#JuventusMilan pic.twitter.com/9onWuEIzqV — Simone Cristao (@SimoneCristao) 16 gennaio 2019

Comunque anche nella foto della Juventus con il principe mancava Banti.#Supercoppa #JuventusMilan #Jeddah — FMCR (@FMCROfficial) 16 gennaio 2019

La Supercoppa Italiana é un trofeo che ultimamente mi sta sulle scatole: Vinci campionato e Coppa Italia e te la devi giocare contro chi non ha vinto nulla(che sia Milan,Lazio o Pordenone poco cambia), all’estero e in un orario del piffero. #SupercoppaItaliana #JuventusMilan — Francesco Ceccotti (@francescoceccot) 16 gennaio 2019

non giocare finale per due linee di febbre è come non bere birra perchè troppo calda di mezzo grado#higuain #JuventusMilan — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) 16 gennaio 2019

