ROMA – Tommaso Paradiso, leader del gruppo musicale TheGiornalisti e grande tifoso della Lazio, ha commentato a caldo la sconfitta della sua squadra del cuore contro l'Inter che ha fatto sfumare la qualificazione dei biancocelesti alla prossima Champions League. Il cantante se l'è presa con de Vrij e con Strakosha.

Tommaso Paradiso (TheGiornalisti), lo sfogo dopo la sconfitta della Lazio

“Il calcio è strano? Il calcio non è strano, è successo tutto quello che doveva succedere. Giochiamo con il portiere più scarso della serie A (Strakosha), non esce mai. E dulcis in fundo fallo a falciatrice di De Vrij, strano. Molto strano”.

Tommaso Paradiso (TheGiornalisti), il chiarimento dopo lo sfogo

“Sono la persona più contraria alla mentalità del complotto. Mi fa schifo. Ho semplicemente detto che per tutto quello che è girato intorno a De Vrij qualcosa sarebbe successo. Per la cabala, per la pressione perché era destino, per quello che vi pare, fatto sta che è successo. “Il calcio non è strano per niente” significa che queste sono le classiche partite che la Lazio buca. Da sempre. Sicuro come il sole che sorge domani. Ha bucato Atalanta e Crotone. Non vedo perché non avrebbe dovuto cadere con l’Inter, nonostante abbia giocato nettamente meglio. Quindi non è strano per niente che sia andata così. Non è strano che De Vrij abbia avuto la sfiga di falciare Icardi in area di rigore a 10 minuti dalla fine. Nessun complotto, storia”.