ASUNCION – Uno scandalo di amore gay nel calcio paraguayano. Protagonisti: Antonio Gonzalez, presidente del Rubio Nu e Bernardo Gabriel Caballero, calciatore della stessa squadra di quarta categoria. La vicenda sarebbe surreale e degna di un film se non fosse accaduto veramente: il presidente va a letto col giocatore, il giocatore lo sputt*** mettendo un selfie a letto dei due e il presidente gli straccia il contratto in diretta YouTube.

In realtà c’è anche un terzo protagonista della vicenda, ovvero l’agente di Caballero, che ha diffuso lo scatto intimo per ricattare il presidente: il calciatore aveva chiesto di essere ceduto e il suo agente non ha trovato niente di meglio da fare che rendere pubblica la loro relazione per avere (immaginiamo) un maggior potere contrattuale, per dirla in termini economici.

Questo è quello che Gonzalez ha detto nel video in cui straccia il contratto di Caballero: