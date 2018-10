UDINE – Ai microfoni di Sky Sport HD, nel pre partita di Udine, il Direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici.

“Sulla vicenda extracalcistica che vede coinvolto Cristiano Ronaldo Innanzitutto, noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il nostro supporto totale al giocatore.

È un giocatore di grande valore che ha sempre espresso nella sua vita grandi valori, è molto impegnato nel sociale, è un professionista ineccepibile, una persona ineccepibile, di questo ne sono testimonianza le dichiarazioni di tutti i compagni. Quindi, oltre a questo, non direi niente altro. Siamo vicini a lui e, come abbiamo detto prima, sempre di supporto”.

Gli highlights

L’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol all’Udinese è virale sui social Raddoppio della Juventus al 38′. Cristiano Ronaldo ha calciato di prima intenzione, con il sinistro, e ha realizzato un gol stupendo.

Juventus in vantaggio al 33′. Cancelo è stato protagonista di una grande azione sulla destra, conclusa con un cross per Bentancur che ha segnato di testa anticipando anche Cristiano Ronaldo

udinese 0-1 juventus

rodrigo bentancur

33’ pic.twitter.com/e4g3J0M5MR — video spor (@vide0spor) 6 ottobre 2018

FORMAZIONI UFFICIALI – Ricapitoliamo gli schieramenti:

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger-Larsen. Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, D’Alessandro, Pontisso, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu. All. Velazquez.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Emre Can, Cuadrado, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

ARBITRO: Abisso di Palermo

ASSISTENTI: Posado-Mondin

IV° UOMO: Minelli

VAR: La Penna

VAR: Tegoni.

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.